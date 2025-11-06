La compensación de Ingeniero de Software in Warsaw Metropolitan Area en SoftServe varía desde PLN 140K por year para L2 hasta PLN 272K por year para L4. El paquete de compensación year mediano in Warsaw Metropolitan Area totaliza PLN 265K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de SoftServe. Última actualización: 11/6/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN 140K
PLN 138K
PLN 0
PLN 2.3K
L3
PLN 236K
PLN 236K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 272K
PLN 272K
PLN 0
PLN 0
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
