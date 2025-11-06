Directorio de empresas
La compensación de Ingeniero de Software in Ukraine en SoftServe varía desde UAH 420K por year para L1 hasta UAH 2.74M por year para L5. El paquete de compensación year mediano in Ukraine totaliza UAH 2.13M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de SoftServe. Última actualización: 11/6/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L1
(Nivel Inicial)
UAH 420K
UAH 420K
UAH 0
UAH 0
L2
UAH 1.16M
UAH 1.16M
UAH 1.1K
UAH 0
L3
UAH 2.34M
UAH 2.34M
UAH 0
UAH 0
L4
UAH 2.35M
UAH 2.34M
UAH 0
UAH 2.1K
Últimas Contribuciones de Salarios
Salarios de Pasantías

¿Cuáles son los niveles de carrera en SoftServe?

Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero DevOps

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en SoftServe in Ukraine tiene una compensación total anual de UAH 3,511,452. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en SoftServe para el puesto de Ingeniero de Software in Ukraine es UAH 2,131,953.

Otros recursos