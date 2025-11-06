La compensación de Ingeniero de Software in Lviv Metropolitan Area en SoftServe varía desde UAH 552K por year para L1 hasta UAH 2.15M por year para L4. El paquete de compensación year mediano in Lviv Metropolitan Area totaliza UAH 2.01M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de SoftServe. Última actualización: 11/6/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L1
UAH 552K
UAH 552K
UAH 0
UAH 0
L2
UAH 1.19M
UAH 1.19M
UAH 585.2
UAH 0
L3
UAH 2.55M
UAH 2.55M
UAH 0
UAH 0
L4
UAH 2.15M
UAH 2.14M
UAH 0
UAH 7K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
