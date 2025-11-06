Directorio de empresas
SoftBank
SoftBank Ingeniero de Software Salarios en San Francisco Bay Area

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in San Francisco Bay Area en SoftBank totaliza $181K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de SoftBank. Última actualización: 11/6/2025

Paquete Mediano
company icon
SoftBank
Research Engineer
Palo Alto, CA
Total por año
$181K
Nivel
L3
Salario base
$156K
Stock (/yr)
$0
Bono
$25K
Años en la empresa
4 Años
Años de exp.
4 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en SoftBank?
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en SoftBank in San Francisco Bay Area tiene una compensación total anual de $225,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en SoftBank para el puesto de Ingeniero de Software in San Francisco Bay Area es $156,000.

