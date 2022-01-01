Snowflake Salarios

El salario de Snowflake varía desde $37,476 en compensación total por año para un Servicio al Cliente en el nivel más bajo hasta $979,200 para un Gerente de Ciencia de Datos en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Snowflake . Última actualización: 11/17/2025