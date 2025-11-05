Snap Gerente de Programa Técnico Salarios en Greater Los Angeles Area

La compensación de Gerente de Programa Técnico in Greater Los Angeles Area en Snap varía desde $317K por year para L4 hasta $688K por year para L7. El paquete de compensación year mediano in Greater Los Angeles Area totaliza $356K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Snap. Última actualización: 11/5/2025

Últimas Contribuciones de Salarios

Cronograma de Consolidación Principal Alternativo 1 Alternativo 2 Alternativo 3 100 % AÑO 1 Tipo de Acciones RSU En Snap, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 1 años: 100 % se consolida en el 1st - AÑO ( 8.33 % mensual ) Monthly vesting, no 1 year cliff 33.3 % AÑO 1 33.3 % AÑO 2 33.3 % AÑO 3 Tipo de Acciones RSU En Snap, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 3 años: 33.3 % se consolida en el 1st - AÑO ( 2.77 % mensual )

33.3 % se consolida en el 2nd - AÑO ( 2.77 % mensual )

33.3 % se consolida en el 3rd - AÑO ( 2.77 % mensual ) Monthly vesting, no 1 year cliff 25 % AÑO 1 25 % AÑO 2 25 % AÑO 3 25 % AÑO 4 Tipo de Acciones RSU En Snap, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años: 25 % se consolida en el 1st - AÑO ( 2.08 % mensual )

25 % se consolida en el 2nd - AÑO ( 2.08 % mensual )

25 % se consolida en el 3rd - AÑO ( 2.08 % mensual )

25 % se consolida en el 4th - AÑO ( 2.08 % mensual ) Monthly vesting, no 1 year cliff 54 % AÑO 1 33 % AÑO 2 13 % AÑO 3 Tipo de Acciones RSU En Snap, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 3 años: 54 % se consolida en el 1st - AÑO ( 4.50 % mensual )

33 % se consolida en el 2nd - AÑO ( 2.75 % mensual )

13 % se consolida en el 3rd - AÑO ( 1.08 % mensual ) Monthly vesting, no 1 year cliff

¿Cuál es el cronograma de vesting en Snap ?

