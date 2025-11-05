Directorio de empresas
Snap
Snap Gerente de Programa Salarios en Greater Los Angeles Area

El paquete de compensación mediano de Gerente de Programa in Greater Los Angeles Area en Snap totaliza $242K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Snap. Última actualización: 11/5/2025

Paquete Mediano
company icon
Snap
Program Manager
Los Angeles, CA
Total por año
$242K
Nivel
L4
Salario base
$172K
Stock (/yr)
$70K
Bono
$0
Años en la empresa
6 Años
Años de exp.
8 Años
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Cronograma de Consolidación

100%

AÑO 1

Tipo de Acciones
RSU

En Snap, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 1 años:

  • 100% se consolida en el 1st-AÑO (8.33% mensual)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

AÑO 1

33.3%

AÑO 2

33.3%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Snap, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 3 años:

  • 33.3% se consolida en el 1st-AÑO (2.77% mensual)

  • 33.3% se consolida en el 2nd-AÑO (2.77% mensual)

  • 33.3% se consolida en el 3rd-AÑO (2.77% mensual)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Snap, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

AÑO 1

33%

AÑO 2

13%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Snap, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 3 años:

  • 54% se consolida en el 1st-AÑO (4.50% mensual)

  • 33% se consolida en el 2nd-AÑO (2.75% mensual)

  • 13% se consolida en el 3rd-AÑO (1.08% mensual)

Monthly vesting, no 1 year cliff



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Programa en Snap in Greater Los Angeles Area tiene una compensación total anual de $279,500. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Snap para el puesto de Gerente de Programa in Greater Los Angeles Area es $242,000.

