Snap
  • Salarios
  • Gerente de Producto

  • Todos los Salarios de Gerente de Producto

  • United Kingdom

Snap Gerente de Producto Salarios en United Kingdom

La compensación de Gerente de Producto in United Kingdom en Snap varía desde £171K por year para L4 hasta £325K por year para L6. El paquete de compensación year mediano in United Kingdom totaliza £189K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Snap. Última actualización: 11/5/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L3
£ --
£ --
£ --
£ --
L4
£171K
£115K
£46.2K
£9.8K
L5
£ --
£ --
£ --
£ --
L6
£325K
£159K
£147K
£19.2K
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Pasantías

Cronograma de Consolidación

100%

AÑO 1

Tipo de Acciones
RSU

En Snap, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 1 años:

  • 100% se consolida en el 1st-AÑO (8.33% mensual)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

AÑO 1

33.3%

AÑO 2

33.3%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Snap, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 3 años:

  • 33.3% se consolida en el 1st-AÑO (2.77% mensual)

  • 33.3% se consolida en el 2nd-AÑO (2.77% mensual)

  • 33.3% se consolida en el 3rd-AÑO (2.77% mensual)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Snap, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

AÑO 1

33%

AÑO 2

13%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Snap, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 3 años:

  • 54% se consolida en el 1st-AÑO (4.50% mensual)

  • 33% se consolida en el 2nd-AÑO (2.75% mensual)

  • 13% se consolida en el 3rd-AÑO (1.08% mensual)

Monthly vesting, no 1 year cliff



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Producto en Snap in United Kingdom tiene una compensación total anual de £389,467. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Snap para el puesto de Gerente de Producto in United Kingdom es £203,428.

