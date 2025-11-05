Directorio de empresas
Smith+Nephew
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

  • Pittsburgh Area

Smith+Nephew Ingeniero de Software Salarios en Pittsburgh Area

La compensación de Ingeniero de Software in Pittsburgh Area en Smith+Nephew totaliza $126K por year para Software Engineer 2. El paquete de compensación year mediano in Pittsburgh Area totaliza $125K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Smith+Nephew. Última actualización: 11/5/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Associate Software Engineer
(Nivel Inicial)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$126K
$118K
$0
$7.8K
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Ver 3 Más Niveles
Últimas Contribuciones de Salarios
Salarios de Pasantías

¿Cuáles son los niveles de carrera en Smith+Nephew?

Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Full-Stack

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Smith+Nephew in Pittsburgh Area tiene una compensación total anual de $170,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Smith+Nephew para el puesto de Ingeniero de Software in Pittsburgh Area es $127,000.

Otros recursos