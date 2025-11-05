Directorio de empresas
La compensación de Ingeniero de Software in Greater London Area en Smartsheet varía desde £63.1K por year para SE I hasta £77.5K por year para SE II. El paquete de compensación year mediano in Greater London Area totaliza £63.9K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Smartsheet. Última actualización: 11/5/2025

Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
SE I
(Nivel Inicial)
£63.1K
£49.2K
£9.7K
£4.2K
SE II
£77.5K
£56.5K
£18.4K
£2.6K
Senior SE I
£ --
£ --
£ --
£ --
Senior SE II
£ --
£ --
£ --
£ --
Block logo
+£44.1K
Robinhood logo
+£67.6K
Stripe logo
+£15.2K
Datadog logo
+£26.6K
Verily logo
+£16.7K
Salarios de Pasantías

Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Smartsheet, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)

33%

AÑO 1

33%

AÑO 2

34%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Smartsheet, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 3 años:

  • 33% se consolida en el 1st-AÑO (33.00% anual)

  • 33% se consolida en el 2nd-AÑO (8.25% trimestral)

  • 34% se consolida en el 3rd-AÑO (8.50% trimestral)



Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Smartsheet in Greater London Area tiene una compensación total anual de £93,901. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Smartsheet para el puesto de Ingeniero de Software in Greater London Area es £67,121.

