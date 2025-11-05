La compensación de Ingeniero de Software in Greater Seattle Area en Smartsheet varía desde $154K por year para SE I hasta $375K por year para Principal SE. El paquete de compensación year mediano in Greater Seattle Area totaliza $254K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Smartsheet. Última actualización: 11/5/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
SE I
$154K
$121K
$22.7K
$9.9K
SE II
$184K
$153K
$24.2K
$6.3K
Senior SE I
$242K
$181K
$48.7K
$12.4K
Senior SE II
$362K
$214K
$124K
$24.6K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Smartsheet, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:
25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se consolida en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se consolida en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se consolida en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)
33%
AÑO 1
33%
AÑO 2
34%
AÑO 3
En Smartsheet, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 3 años:
33% se consolida en el 1st-AÑO (33.00% anual)
33% se consolida en el 2nd-AÑO (8.25% trimestral)
34% se consolida en el 3rd-AÑO (8.50% trimestral)