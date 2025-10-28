Directorio de empresas
Sleep Number
Sleep Number Ingeniero de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in United States en Sleep Number totaliza $170K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Sleep Number. Última actualización: 10/28/2025

Paquete Mediano
company icon
Sleep Number
Data Platform Engineer
San Jose, CA
Total por año
$170K
Nivel
L3
Salario base
$135K
Stock (/yr)
$15K
Bono
$20K
Años en la empresa
1 Año
Años de exp.
1 Año
¿Cuáles son los niveles de carrera en Sleep Number?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Últimas Contribuciones de Salarios
Salarios de Pasantías

Cronograma de Consolidación

33%

AÑO 1

33%

AÑO 2

33%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Sleep Number, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 3 años:

  • 33% se consolida en el 1st-AÑO (33.00% anual)

  • 33% se consolida en el 2nd-AÑO (33.00% anual)

  • 33% se consolida en el 3rd-AÑO (33.00% anual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Sleep Number in United States tiene una compensación total anual de $222,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Sleep Number para el puesto de Ingeniero de Software in United States es $165,000.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para Sleep Number

Otros recursos