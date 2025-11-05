Directorio de empresas
Slalom Build
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

  • Greater Chicago Area

Slalom Build Ingeniero de Software Salarios en Greater Chicago Area

La compensación de Ingeniero de Software in Greater Chicago Area en Slalom Build varía desde $97.4K por year para Engineer hasta $189K por year para Senior Architect. El paquete de compensación year mediano in Greater Chicago Area totaliza $140K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Slalom Build. Última actualización: 11/5/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Engineer
(Nivel Inicial)
$97.4K
$95.1K
$0
$2.3K
Senior Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Architect
$143K
$137K
$0
$5.8K
Senior Architect
$189K
$174K
$0
$15K
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Pasantías

¿Cuáles son los niveles de carrera en Slalom Build?

Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Datos

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Slalom Build in Greater Chicago Area tiene una compensación total anual de $188,500. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Slalom Build para el puesto de Ingeniero de Software in Greater Chicago Area es $129,000.

Otros recursos