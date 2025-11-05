Directorio de empresas
Skydio
Skydio Ingeniero Mecánico Salarios en San Francisco Bay Area

El paquete de compensación mediano de Ingeniero Mecánico in San Francisco Bay Area en Skydio totaliza $161K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Skydio. Última actualización: 11/5/2025

Paquete Mediano
company icon
Skydio
Manufacturing Test Engineer
San Mateo, CA
Total por año
$161K
Nivel
Engineer
Salario base
$135K
Stock (/yr)
$26.3K
Bono
$0
Años en la empresa
0 Años
Años de exp.
2 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Skydio?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Últimas Contribuciones de Salarios
Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Skydio, Options están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (25.00% anual)

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero Mecánico en Skydio in San Francisco Bay Area tiene una compensación total anual de $265,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Skydio para el puesto de Ingeniero Mecánico in San Francisco Bay Area es $161,325.

Otros recursos