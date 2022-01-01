Directorio de empresas
Similarweb
Similarweb Salarios

El salario de Similarweb varía desde $65,553 en compensación total por año para un Analista de Datos en el nivel más bajo hasta $204,000 para un Consultor en Gestión en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Similarweb. Última actualización: 9/2/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $111K

Ingeniero de Datos

Científico de Datos
Median $112K
Gerente de Productos
Median $100K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Analista de Datos
Median $65.6K
Gerente de Ingeniería de Software
Median $133K
Analista de Negocios
$76.1K
Diseñador Gráfico
$96K
Consultor en Gestión
$204K
Marketing
$77K
Diseñador de Productos
$201K
Ventas
$96.1K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Similarweb es Consultor en Gestión at the Common Range Average level con una compensación total anual de $204,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Similarweb es $100,412.

