Directorio de empresas
SilverSun Technologies
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa

SilverSun Technologies Salarios

El salario de SilverSun Technologies varía desde $65,557 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el nivel más bajo hasta $72,617 para un Arquitecto de Soluciones en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de SilverSun Technologies. Última actualización: 9/2/2025

$160K

Que Te Paguen Lo Justo, No Te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Científico de Datos
$67.2K
Ingeniero de Software
$65.6K
Arquitecto de Soluciones
$72.6K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en SilverSun Technologies es Arquitecto de Soluciones at the Common Range Average level con una compensación total anual de $72,617. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en SilverSun Technologies es $67,204.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para SilverSun Technologies

Empresas relacionadas

  • Tesla
  • Uber
  • Amazon
  • Apple
  • Pinterest
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos