Silicon Labs
Silicon Labs Salarios

El rango salarial de Silicon Labs oscila entre $50,868 en compensación total anual para un Gerente de Ingeniería de Software en el extremo inferior y $301,500 para un Gerente de Programa Técnico en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Silicon Labs. Última actualización: 8/25/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $135K
Ingeniero de Hardware
Median $150K

Ingeniero de ASIC

Desarrollo de Negocios
$194K

Tecnólogo de Información (TI)
$94.5K
Diseñador de Productos
$89.7K
Gerente de Producto
$146K
Gerente de Proyecto
$221K
Ventas
$102K
Analista de Ciberseguridad
$165K
Gerente de Ingeniería de Software
$50.9K
Gerente de Programa Técnico
$302K
Calendario de Adquisición

33%

AÑO 1

33%

AÑO 2

33%

AÑO 3

Tipo de Acción
RSU

En Silicon Labs, RSUs están sujetos a un calendario de adquisición de 3 años:

  • 33% se adquiere en el 1st-AÑO (33.00% anual)

  • 33% se adquiere en el 2nd-AÑO (33.00% anual)

  • 33% se adquiere en el 3rd-AÑO (33.00% anual)

Preguntas Frecuentes

El rol con mayor salario reportado en Silicon Labs es Gerente de Programa Técnico at the Common Range Average level con una compensación total anual de $301,500. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Silicon Labs es $145,725.

