El paquete de compensación mediano de Gerente de Productos in United States en Sidecar Health totaliza $217K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Sidecar Health. Última actualización: 9/22/2025

Paquete Mediano
company icon
Sidecar Health
Senior Product Manager
Los Angeles - Orange County
Total por año
$217K
Nivel
hidden
Salario base
$162K
Stock (/yr)
$35.4K
Bono
$20K
Años en la empresa
0-1 Años
Años de exp.
5-10 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Sidecar Health?

$160K

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Productos en Sidecar Health in United States tiene una compensación total anual de $250,350. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Sidecar Health para el puesto de Gerente de Productos in United States es $220,000.

Otros recursos