Directorio de empresas
Shopx
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa
Principales Insights
  • Comparte algo único sobre Shopx que pueda ser útil para otros (ej. consejos de entrevistas, cómo elegir equipos, cultura única, etc).
    • Acerca de

    ShopX is an Indian technology company that enhances digital commerce by providing discounts, rewards, and cashbacks at over 500 Super Saver Stores, benefiting both retailers and consumers.

    https://shopx.in
    Sitio web
    2015
    Año de fundación
    420
    # de empleados
    $50M-$100M
    Ingresos estimados
    Sede principal

    Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

    Suscríbete a ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Saber Más

    Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

    Empleos destacados

      No se encontraron empleos destacados para Shopx

    Empresas relacionadas

    • Amazon
    • Uber
    • SoFi
    • Stripe
    • LinkedIn
    • Ver todas las empresas ➜

    Otros recursos