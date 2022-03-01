Shopmonkey Salarios

El salario de Shopmonkey varía desde $120,600 en compensación total por año para un Diseñador de Productos en el nivel más bajo hasta $299,088 para un Gerente de Ingeniería de Software en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Shopmonkey . Última actualización: 9/19/2025