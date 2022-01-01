Shopee Salarios

Directorio de empresas
El salario de Shopee varía desde $13,594 en compensación total por año para un Desarrollo de Negocios en el nivel más bajo hasta $231,746 para un Ingeniero de Software en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Shopee. Última actualización: 9/19/2025

$160K

Ingeniero de Software
Software Engineer $72.2K
Senior Software Engineer $120K
Expert Software Engineer $167K
Senior Expert Software Engineer $232K

Ingeniero de Software Frontend

Ingeniero de Machine Learning

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Datos

Ingeniero de Software de Producción

Ingeniero Site Reliability

Ingeniero de AI

Gerente de Productos
Median $74.9K
Analista de Datos
Median $57K

Analista de Negocios
Median $75.8K
Desarrollo de Negocios
Median $13.6K
Científico de Datos
Median $91.2K
Diseñador de Productos
Median $49.1K
Gerente de Programas Técnicos
Median $74.8K

Manager de Proyecto Técnico

Recursos Humanos
Median $54.8K
Analista Financiero
Median $60K
Marketing
Median $44.5K
Gerente de Proyectos
Median $38.7K
Reclutador
Median $70.3K
Analyst
Median $43.3K
Contador
$49.8K
Operaciones Comerciales
$46.9K
Gerente de Operaciones Comerciales
$44.7K
Ingeniero Geólogo
$174K
Diseñador Gráfico
$71.2K
Tecnólogo en Informática (TI)
$44.2K
Legal
$98K
Ventas
$41.3K
Gerente de Ingeniería de Software
$225K
Investigador UX
$102K
Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Shopee, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)

Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at Shopee is Ingeniero de Software at the Senior Expert Software Engineer level with a yearly total compensation of $231,746. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Shopee is $70,340.

