ShopBack
ShopBack Salarios

El salario de ShopBack varía desde $15,900 en compensación total por año para un Investigador UX en el nivel más bajo hasta $388,746 para un Gerente de Ingeniería de Software en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de ShopBack. Última actualización: 9/19/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $54.4K
Gerente de Productos
Median $120K
Analista de Negocios
$44.3K

Desarrollo de Negocios
$50.7K
Marketing
$49K
Diseñador de Productos
$74.4K
Gerente de Ingeniería de Software
$389K
Investigador UX
$15.9K
Cronograma de Consolidación

5%

AÑO 1

25%

AÑO 2

70%

AÑO 3

En ShopBack, Otorgamientos de acciones/participación accionaria están sujetas a un cronograma de consolidación de 3 años:

  • 5% se consolida en el 1st-AÑO (5.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (25.00% anual)

  • 70% se consolida en el 3rd-AÑO (70.00% anual)

Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en ShopBack es Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $388,746. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en ShopBack es $52,503.

