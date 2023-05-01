Shop-Ware Salarios

El salario de Shop-Ware varía desde $93,253 en compensación total por año para un Científico de Datos en el nivel más bajo hasta $139,300 para un Gerente de Productos en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Shop-Ware . Última actualización: 9/19/2025