Directorio de empresas
Shipwell
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa

Shipwell Salarios

El salario de Shipwell varía desde $96,900 en compensación total por año para un Diseñador de Productos en el nivel más bajo hasta $201,000 para un Gerente de Ciencia de Datos en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Shipwell. Última actualización: 9/18/2025

$160K

Que Te Paguen Lo Justo, No Te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
Median $115K

Ingeniero de Software Backend

Éxito del Cliente
$102K
Gerente de Ciencia de Datos
$201K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Diseñador de Productos
$96.9K
Gerente de Ingeniería de Software
$161K
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

A função com maior remuneração relatada na Shipwell é Gerente de Ciencia de Datos at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $201,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Shipwell é $115,000.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para Shipwell

Empresas relacionadas

  • Intuit
  • Dropbox
  • Pinterest
  • Apple
  • Flipkart
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos