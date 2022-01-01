Directorio de empresas
Shipsy
Shipsy Salarios

El salario de Shipsy varía desde $16,858 en compensación total por año para un Servicio al Cliente en el nivel más bajo hasta $24,178 para un Ingeniero de Software en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Shipsy. Última actualización: 9/18/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $24.2K
Servicio al Cliente
$16.9K
Gerente de Productos
$22.2K

Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Shipsy es Ingeniero de Software con una compensación total anual de $24,178. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Shipsy es $22,163.

