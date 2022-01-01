Directorio de empresas
Shippo
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa

Shippo Salarios

El salario de Shippo varía desde $94,525 en compensación total por año para un Reclutador en el nivel más bajo hasta $326,360 para un Operaciones Comerciales en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Shippo. Última actualización: 9/18/2025

$160K

Que Te Paguen Lo Justo, No Te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
Median $180K

Ingeniero de Software Backend

Gerente de Ingeniería de Software
Median $220K
Operaciones Comerciales
$326K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Gerente de Operaciones Comerciales
$198K
Legal
$171K
Diseñador de Productos
$196K
Gerente de Productos
$196K
Reclutador
$94.5K
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Shippo, Otorgamientos de acciones/participación accionaria están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

¿Tienes una pregunta? Pregúntale a la comunidad.

Visita la comunidad de Levels.fyi para interactuar con empleados de diferentes empresas, obtener consejos profesionales y mucho más.

¡Visita Ahora!

Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Shippo es Operaciones Comerciales at the Common Range Average level con una compensación total anual de $326,360. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Shippo es $196,015.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para Shippo

Empresas relacionadas

  • Nylas
  • Zenefits
  • HackerOne
  • Drift
  • PathAI
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos