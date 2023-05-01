Directorio de empresas
Shift Paradigm
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa

Shift Paradigm Salarios

El salario mediano de Shift Paradigm es $185,070 para un Arquitecto de Soluciones . Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Shift Paradigm. Última actualización: 11/29/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Arquitecto de Soluciones
$185K
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Shift Paradigm es Arquitecto de Soluciones at the Common Range Average level con una compensación total anual de $185,070. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Shift Paradigm es $185,070.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para Shift Paradigm

Empresas relacionadas

  • Roblox
  • Apple
  • Flipkart
  • Microsoft
  • Databricks
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/shift-paradigm/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.