    • Acerca de

    SHI International Corp., formerly known as Software House International, is a privately owned provider of technology products and services, headquartered in Somerset, New Jersey.

    http://www.shi.com
    Sitio web
    1989
    Año de fundación
    5,000
    # de empleados
    $10B+
    Ingresos estimados
    Sede principal

