La compensación total promedio de Gerente de Ciencia de Datos in Canada en Servus Credit Union varía desde CA$154K hasta CA$214K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Servus Credit Union. Última actualización: 9/29/2025
Compensación Total Promedio
