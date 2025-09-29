La compensación de Ingeniero de Software in United States en ServiceTitan varía desde $247K por year para Senior Software Engineer I hasta $200K por year para Senior Software Engineer II. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $226K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de ServiceTitan. Última actualización: 9/29/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer I
$247K
$176K
$45.3K
$25.7K
Senior Software Engineer II
$200K
$167K
$15K
$17.5K
Senior Software Engineer III
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En ServiceTitan, Otorgamientos de acciones/participación accionaria están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:
25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)
25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)
25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)
