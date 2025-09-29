Directorio de empresas
ServiceTitan
ServiceTitan Reclutador Salarios

El paquete de compensación mediano de Reclutador in United States en ServiceTitan totaliza $140K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de ServiceTitan. Última actualización: 9/29/2025

Paquete Mediano
company icon
ServiceTitan
Technical Recruiter
Los Angeles, CA
Total por año
$140K
Nivel
L4
Salario base
$100K
Stock (/yr)
$20K
Bono
$20K
Años en la empresa
2 Años
Años de exp.
5 Años
$160K

Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En ServiceTitan, Otorgamientos de acciones/participación accionaria están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Reclutador en ServiceTitan in United States tiene una compensación total anual de $221,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en ServiceTitan para el puesto de Reclutador in United States es $140,000.

