La compensación total promedio de Information Technologist (IT) en ServiceTitan varía desde $119K hasta $170K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de ServiceTitan. Última actualización: 9/29/2025

Compensación Total Promedio

$136K - $160K
United States
Rango Común
Rango Posible
$119K$136K$160K$170K
Rango Común
Rango Posible

$160K

Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En ServiceTitan, Otorgamientos de acciones/participación accionaria están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un jobFamilies.Information Technologist (IT) en ServiceTitan tiene una compensación total anual de $169,650. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en ServiceTitan para el puesto de jobFamilies.Information Technologist (IT) es $118,900.

