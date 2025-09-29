Directorio de empresas
ServiceTitan
ServiceTitan Éxito del Cliente Salarios

La compensación total promedio de Éxito del Cliente in United States en ServiceTitan varía desde $71.9K hasta $98.4K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de ServiceTitan. Última actualización: 9/29/2025

Compensación Total Promedio

$77.9K - $92.4K
United States
Rango Común
Rango Posible
$71.9K$77.9K$92.4K$98.4K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En ServiceTitan, Otorgamientos de acciones/participación accionaria están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Éxito del Cliente en ServiceTitan in United States tiene una compensación total anual de $98,440. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en ServiceTitan para el puesto de Éxito del Cliente in United States es $71,904.

