La compensación de Investigador UX in United States en ServiceNow varía desde $152K por year para IC2 hasta $258K por year para IC4. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $177K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de ServiceNow. Última actualización: 9/29/2025

Nombre del Nivel Total Base Acciones (/yr) Bono IC1 $ -- $ -- $ -- $ -- IC2 $152K $124K $17.4K $9.9K IC3 $181K $141K $29K $11.2K IC4 $258K $178K $75K $5K Ver 4 Más Niveles

Cronograma de Consolidación Principal Alternativo 1 Alternativo 2 25 % AÑO 1 25 % AÑO 2 25 % AÑO 3 25 % AÑO 4 Tipo de Acciones RSU En ServiceNow, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años: 25 % se consolida en el 1st - AÑO ( 6.25 % trimestral )

25 % se consolida en el 2nd - AÑO ( 6.25 % trimestral )

25 % se consolida en el 3rd - AÑO ( 6.25 % trimestral )

25 % se consolida en el 4th - AÑO ( 6.25 % trimestral )

25 % se consolida en el 2nd - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se consolida en el 3rd - AÑO ( 6.25 % trimestral )

25 % se consolida en el 4th - AÑO ( 6.25 % trimestral )

¿Cuál es el cronograma de vesting en ServiceNow ?

