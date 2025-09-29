Directorio de empresas
La compensación de Arquitecto de Soluciones in United States en ServiceNow varía desde $105K por year para IC1 hasta $347K por year para IC6. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $270K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de ServiceNow. Última actualización: 9/29/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
IC1
Associate Solution Architect
$90.8K
$90.8K
$0
$0
IC2
Solution Architect
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
Senior Solution Architect
$212K
$143K
$35.3K
$33.5K
IC4
Staff Solution Architect
$232K
$189K
$11.7K
$31.7K
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En ServiceNow, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)

Títulos Incluidos

Data Architect

Cloud Architect

Cloud Security Architect

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Arquitecto de Soluciones en ServiceNow in United States tiene una compensación total anual de $393,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en ServiceNow para el puesto de Arquitecto de Soluciones in United States es $281,000.

