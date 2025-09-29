ServiceNow Gerente de Ingeniería de Software Salarios

La compensación de Gerente de Ingeniería de Software in India en ServiceNow varía desde ₹8.93M por year para M3 hasta ₹15.23M por year para M5. El paquete de compensación year mediano in India totaliza ₹9.92M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de ServiceNow. Última actualización: 9/29/2025

Nombre del Nivel Total Base Acciones (/yr) Bono M2 Dev Lead ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- M3 Dev Manager ₹8.93M ₹5.02M ₹3.3M ₹606K M4 Dev Sr. Manager ₹11.08M ₹6.73M ₹3.18M ₹1.17M M5 Dev Director ₹15.23M ₹7.91M ₹6.28M ₹1.04M Ver 1 Más Niveles

Últimas Contribuciones de Salarios

Cronograma de Consolidación Principal Alternativo 1 Alternativo 2 25 % AÑO 1 25 % AÑO 2 25 % AÑO 3 25 % AÑO 4 Tipo de Acciones RSU En ServiceNow, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años: 25 % se consolida en el 1st - AÑO ( 6.25 % trimestral )

25 % se consolida en el 4th - AÑO ( 6.25 % trimestral ) 25 % AÑO 1 25 % AÑO 2 25 % AÑO 3 25 % AÑO 4 Tipo de Acciones RSU En ServiceNow, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años: 25 % se consolida en el 1st - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se consolida en el 4th - AÑO ( 6.25 % trimestral ) 25 % AÑO 1 25 % AÑO 2 25 % AÑO 3 25 % AÑO 4 Tipo de Acciones RSU En ServiceNow, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años: 25 % se consolida en el 1st - AÑO ( 25.00 % anual )

¿Cuál es el cronograma de vesting en ServiceNow ?

