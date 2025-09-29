La compensación de Científico de Datos in United States en ServiceNow varía desde $118K por year para IC1 hasta $296K por year para IC4. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $252K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de ServiceNow. Última actualización: 9/29/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
IC1
$118K
$118K
$0
$0
IC2
$217K
$155K
$46.2K
$15.7K
IC3
$213K
$178K
$21.3K
$13.3K
IC4
$296K
$187K
$80.4K
$28.2K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En ServiceNow, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:
25% se consolida en el 1st-AÑO (6.25% trimestral)
25% se consolida en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se consolida en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se consolida en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
