ServiceNow
ServiceNow Desarrollo Corporativo Salarios

La compensación total promedio de Desarrollo Corporativo en ServiceNow varía desde $131K hasta $187K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de ServiceNow. Última actualización: 9/29/2025

Compensación Total Promedio

$150K - $176K
United States
Rango Común
Rango Posible
$131K$150K$176K$187K
Rango Común
Rango Posible

$160K

Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En ServiceNow, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)

Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Desarrollo Corporativo at ServiceNow sits at a yearly total compensation of $187,200. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ServiceNow for the Desarrollo Corporativo role is $131,200.

Otros recursos