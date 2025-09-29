Directorio de empresas
Service NSW
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

Service NSW Ingeniero de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Australia en Service NSW totaliza A$135K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Service NSW. Última actualización: 9/29/2025

Paquete Mediano
company icon
Service NSW
Software Engineer
Sydney, NS, Australia
Total por año
A$135K
Nivel
Senior
Salario base
A$135K
Stock (/yr)
A$0
Bono
A$0
Años en la empresa
2 Años
Años de exp.
10 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Service NSW?

A$249K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Pasantías

Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Full-Stack

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Service NSW in Australia tiene una compensación total anual de A$157,454. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Service NSW para el puesto de Ingeniero de Software in Australia es A$123,970.

