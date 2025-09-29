Directorio de empresas
Service Management Group
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Gerente de Productos

  • Todos los Salarios de Gerente de Productos

Service Management Group Gerente de Productos Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Productos in Switzerland en Service Management Group varía desde CHF 140K hasta CHF 204K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Service Management Group. Última actualización: 9/29/2025

Compensación Total Promedio

CHF 159K - CHF 185K
Switzerland
Rango Común
Rango Posible
CHF 140KCHF 159KCHF 185KCHF 204K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 2 más Gerente de Productos contribuciones en Service Management Group para desbloquear!

Invita a tus amigos y comunidad a agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores perspectivas para buscadores de empleo como tú y nuestra comunidad!

💰 Ver Todo Salarios

💪 Contribuir Tu Salario

CHF 160K

Que Te Paguen Lo Justo, No Te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de CHF 30K+ (a veces CHF 300K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.


Contribuir
¿Cuáles son los niveles de carrera en Service Management Group?

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Gerente de Productos ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Saber Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Productos en Service Management Group in Switzerland tiene una compensación total anual de CHF 203,546. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Service Management Group para el puesto de Gerente de Productos in Switzerland es CHF 140,258.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para Service Management Group

Empresas relacionadas

  • Facebook
  • Intuit
  • Uber
  • Roblox
  • Databricks
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos