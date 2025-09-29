Directorio de empresas
Sequoia Holdings Gerente de Programas Técnicos Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Programas Técnicos in United States en Sequoia Holdings varía desde $168K hasta $234K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Sequoia Holdings. Última actualización: 9/29/2025

Compensación Total Promedio

$180K - $212K
United States
Rango Común
Rango Posible
$168K$180K$212K$234K
Rango Común
Rango Posible

$160K

¿Cuáles son los niveles de carrera en Sequoia Holdings?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Programas Técnicos en Sequoia Holdings in United States tiene una compensación total anual de $234,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Sequoia Holdings para el puesto de Gerente de Programas Técnicos in United States es $168,000.

