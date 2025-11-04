Directorio de empresas
Sendbird
Sendbird Gerente de Producto Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Producto in United States en Sendbird varía desde $219K hasta $299K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Sendbird. Última actualización: 11/4/2025

Compensación Total Promedio

$235K - $284K
United States
Rango Común
Rango Posible
$219K$235K$284K$299K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Sendbird, Otorgamientos de acciones/participación accionaria están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Producto en Sendbird in United States tiene una compensación total anual de $299,280. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Sendbird para el puesto de Gerente de Producto in United States es $219,300.

