La compensación total promedio de Tecnólogo de la Información (TI) en Sendbird varía desde ₩41.81M hasta ₩57.06M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Sendbird. Última actualización: 11/4/2025

Compensación Total Promedio

₩44.77M - ₩54.11M
Korea, South
Rango Común
Rango Posible
₩41.81M₩44.77M₩54.11M₩57.06M
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Sendbird, Otorgamientos de acciones/participación accionaria están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Tecnólogo de la Información (TI) en Sendbird tiene una compensación total anual de ₩57,063,840. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Sendbird para el puesto de Tecnólogo de la Información (TI) es ₩41,814,021.

