Senao Networks
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

Senao Networks Ingeniero de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Taiwan en Senao Networks totaliza NT$793K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Senao Networks. Última actualización: 11/13/2025

Paquete Mediano
company icon
Senao Networks
Software Engineer
Taoyuan, TA, Taiwan
Total por año
NT$793K
Nivel
hidden
Salario base
NT$793K
Stock (/yr)
NT$0
Bono
NT$0
Años en la empresa
0-1 Años
Años de exp.
2-4 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Senao Networks?
Block logo
+NT$1.78M
Robinhood logo
+NT$2.74M
Stripe logo
+NT$615K
Datadog logo
+NT$1.08M
Verily logo
+NT$677K
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Pasantías

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Senao Networks in Taiwan tiene una compensación total anual de NT$1,414,960. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Senao Networks para el puesto de Ingeniero de Software in Taiwan es NT$792,898.

