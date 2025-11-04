Directorio de empresas
Senacor Technologies
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

Senacor Technologies Ingeniero de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Germany en Senacor Technologies totaliza €60.3K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Senacor Technologies. Última actualización: 11/4/2025

Paquete Mediano
Senacor Technologies
Software Engineer
Munich, BY, Germany
Total por año
€60.3K
Nivel
Senior
Salario base
€56.6K
Stock (/yr)
€0
Bono
€3.7K
Años en la empresa
3 Años
Años de exp.
4 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Senacor Technologies?
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Salarios de Pasantías

Contribuir

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Senacor Technologies in Germany tiene una compensación total anual de €103,819. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Senacor Technologies para el puesto de Ingeniero de Software in Germany es €61,762.

