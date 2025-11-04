Directorio de empresas
Semtech
Semtech Ingeniero de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in India en Semtech totaliza ₹4.14M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Semtech. Última actualización: 11/4/2025

Paquete Mediano
company icon
Semtech
Staff Engineer
Pune, MH, India
Total por año
₹4.14M
Nivel
L4
Salario base
₹3.53M
Stock (/yr)
₹260K
Bono
₹353K
Años en la empresa
3 Años
Años de exp.
10 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Semtech?
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Semtech in India tiene una compensación total anual de ₹9,744,066. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Semtech para el puesto de Ingeniero de Software in India es ₹4,143,943.

