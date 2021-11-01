Sempra Salarios

El salario de Sempra varía desde $87,636 en compensación total por año para un Analista de Datos en el nivel más bajo hasta $223,875 para un Ingeniero Mecánico en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Sempra . Última actualización: 10/25/2025