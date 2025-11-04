Directorio de empresas
El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in United States en Self totaliza $120K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Self. Última actualización: 11/4/2025

Paquete Mediano
company icon
Self
Software Engineer
New York, NY
Total por año
$120K
Nivel
L4
Salario base
$110K
Stock (/yr)
$10K
Bono
$0
Años en la empresa
1 Año
Años de exp.
7 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Self?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Pasantías



Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Self in United States tiene una compensación total anual de $207,600. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Self para el puesto de Ingeniero de Software in United States es $110,000.

