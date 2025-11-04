Directorio de empresas
El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Canada en Security Compass totaliza CA$108K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Security Compass. Última actualización: 11/4/2025

Paquete Mediano
company icon
Security Compass
Software Engineer
Toronto, ON, Canada
Total por año
CA$108K
Nivel
2
Salario base
CA$108K
Stock (/yr)
CA$0
Bono
CA$0
Años en la empresa
1 Año
Años de exp.
1 Año
¿Cuáles son los niveles de carrera en Security Compass?
Últimas Contribuciones de Salarios
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Security Compass in Canada tiene una compensación total anual de CA$187,413. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Security Compass para el puesto de Ingeniero de Software in Canada es CA$104,358.

Otros recursos