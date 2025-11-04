Directorio de empresas
SecureKey Technologies
SecureKey Technologies Ingeniero de Software Salarios

La compensación total promedio de Ingeniero de Software in Canada en SecureKey Technologies varía desde CA$162K hasta CA$226K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de SecureKey Technologies. Última actualización: 11/4/2025

Compensación Total Promedio

CA$176K - CA$213K
Canada
Rango Común
Rango Posible
CA$162KCA$176KCA$213KCA$226K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en SecureKey Technologies?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en SecureKey Technologies in Canada tiene una compensación total anual de CA$226,386. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en SecureKey Technologies para el puesto de Ingeniero de Software in Canada es CA$161,983.

